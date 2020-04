A Bra prosegue con successo l’idea ‘ferri ed uncinetti’, lanciata dall’Associazione ‘Noi come te’

Prosegue con successo l’iniziativa ‘ferri ed uncinetti’ lanciata dall’Associazione ‘Noi come te, donne operate al seno’.

Così Norma Costantino, presidente del sodalizio: “La nostra idea di raccolta fondi #iorestoacasa# sta riscuotendo molti consensi. Abbiamo avuto adesioni persino dalla Puglia e dalla Lombardia. Abbiamo chiesto di rispolverare ferri e uncinetto per creare quadrati di lana 50x50 per formare una grande coperta da sistemare in una piazza. Il tutto sarà a disposizione dei cittadini che con un’offerta potranno prendersi un pezzo di coperta. Essendo un lavoro lungo, i fondi serviranno a coprire le emergenze sanitarie che verranno fuori in autunno. A noi, che non brilliamo di ottima salute, è sembrata un’idea che può coinvolgere tante donne che sono a casa e non sanno come impegnare le ore, ma che nel contempo portano avanti un bel progetto di raccolta fondi. Non è un’idea nuova, perché l’hanno già fatta per raccogliere fondi le associazioni che si occupano di violenza sulle donne, ma in questo momento storico abbiamo ritenuto fosse giusto così".

Info 3317493136, noicomete@virgilio.it