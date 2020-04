A Pasqua e Pasquetta la grigliata di carne a casa tua!

Dopo la spinta iniziale data dall'avvio della vendita online, arrivano altre proposte dalla casa "Troll".

Ci siamo attrezzati per riuscire a consegnare la carne, ma questa volta già cotta!!!

Quali giorni migliori per sperimentare il funzionamento se non Pasqua e Pasquetta?

Perchè queste saranno festività anomale quest'anno, diverse, ma il Troll non poteva permettere di far mancare la grigliata di carne in tavola, accompagnata da una buona birra fresca, e così la scorpacciata di carne ve la facciamo fare noi, consegnandovi tutto a domicilio, pronto per essere divorato.

E' un modo semplice per continuare ad offrire un servizio, per dare a tutti quanti la carica e la positività che tutto tornare alla normalità, ma nel frattempo, nelle nostre case, mangiamoci e beviamoci sopra!





Misto brace: 1 costina - 1 spiedino - 1 aletta di pollo - 1 wurstel - 1 salsiccia

Il tutto con contorno di patatine a 15 euro; tutte le birre in offerta a 7 euro.





Possibilità di acquistare pezzi singoli, patatine extra, formaggio di Palanfrè e sacchettini di Palle del Troll.

Per info e prenotazioni: 342-3982206