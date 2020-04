Ceva: consegnate mascherine alla popolazione e alla Croce Bianca

Sabato 4 aprile 2020 ha avuto luogo a Ceva la distribuzione delle mascherine facciali alla popolazione.

"Il Comune ha lavorato intensamente per trovarne di valide, tra mille difficoltà, trattandosi di presidi difficilmente reperibili - affermano il sindaco, Vincenzo Bezzone, e l'assessore Nadia Carena -. Le mascherine sono lavabili e riutilizzabili, di tipo chirurgico e servono per evitare la diffusione del virus dalla persona che la indossa, che potrebbe essere un contagiato asintomatico, alle altre persone con cui entra in contatto. È pertanto fondamentale ricordare che le misure prioritarie per evitare la diffusione del Coronavirus, rimangono quelle di non uscire di casa, il distanziamento sociale di almeno un metro e le misure igienico-sanitarie previste, quali, ad esempio, lavarsi sovente le mani e starnutire nel gomito. Si richiede inoltre che solo una persona della famiglia provveda alla spesa, indossando la mascherina".

Sempre nei giorni scorsi, oltre alla popolazione, il gruppo civico di protezione civile è stato impegnato nella consegna delle mascherine alle case di riposo, alle case famiglia e ad alcune associazioni del territorio operanti nel sociale, nonché in attività di informazione e monitoraggio del territorio.

Anche il gruppo di protezione civile ANA ha prestato servizio di informazione e monitoraggio del territorio e consegna delle mascherine alla popolazione. Il gruppo AIB si è invece occupato di portare la spesa e i farmaci a domicilio dei soggetti richiedenti (per info 0174/704177, numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e destinato a ultra65enni soli, persone fragili con gravi patologie, disabili impossibilitati a muoversi, che non abbiano familiari a cui rivolgersi, persone in isolamento domiciliare o quarantena).

Il Comune ha anche fornito 50 mascherine FFP2 alla Croce Bianca. "A breve, non appena sarà disponibile la nuova fornitura di mascherine, continueremo la distribuzione alla popolazione, ai gruppi di protezione civile e alla Croce Bianca - concludono il sindaco e l'assessore -. Ringraziamo di cuore tutti i volontari dei gruppi di protezione civile e la Croce Bianca per il prezioso sacrificio che stanno compiendo per la cittadinanza cebana, e, chiaramente, tutti i medici, le infermiere, gli OSS, le forze dell'ordine, i vigili. Ringraziamo anche i commercianti per il servizio di spesa a domicilio che stanno effettuando. Un ringraziamento speciale, infine, al dipendente comunale Giorgio Gonella, per l'aiuto che sta prestando nella gestione dell'emergenza".