Commercio, Disabati - Marinetti - Russi (M5S): "Regione si attivi con comuni e Protezione Civile per fornire e distribuire mascherine agli operatori del commercio"

“REGIONE SI ATTIVI CON COMUNI E PROTEZIONE CIVILE PER FORNIRE E DISTRIBUIRE MASCHERINE AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO”

La Regione Piemonte apra un canale di comunicazione con amministrazioni comunali e Protezione Civile con l'obiettivo di garantire una distribuzione uniforme e capillare, sull'intero territorio regionale, dei Dispositivi di protezione individuale destinati alle realtà commerciali ancora carenti.

La Giunta ha annunciato che da mercoledì introdurrà l'obbligo ad indossare la mascherina per tutti gli operatori commerciali. In questo momento è particolarmente difficile reperire dispositivi di protezione individuale, si rende quindi necessario l’intervento della Regione per mettere i commercianti nelle condizioni di rispettare tali direttive e continuare a garantire il proprio indispensabile servizio in completa sicurezza, per sé stessi e per i clienti.La Regione deve fare la propria parte aprendo un confronto con le amministrazioni locali mirato ad organizzare la distribuzione, a livello regionale, dei dispositivi di protezione individuale.

Le associazioni di categoria da mesi non si risparmiano e fanno la propria parte ma non si può delegare a loro l'intera partita, come ipotizzato da Cirio, pensiamo che gli interlocutori principali debbano essere i Comuni che hanno ben chiaro dove si riscontrano carenze nell'uso dei Dpi. In quest'ottica sarà di fondamentale importanza il coinvolgimento delle amministrazioni locali che, più di tutti, conoscono le esigenze degli operatori commerciali.