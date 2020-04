Confartigianato Cuneo lancia il negozio on-line “Scelgo Artigiano”

“Scelgo Artigiano”. Un’espressione che vuole (anche) essere una dichiarazione di intenti in supporto dell’importante settore dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese locali.

Questo il titolo del nuovo strumento digitale che Confartigianato Cuneo mette a disposizione delle imprese (per ora del settore alimentare, ma in futuro adattabile ad ogni comparto): un veloce e pratico negozio on-line che agevola il lavoro degli imprenditori e facilita gli ordini da parte dei consumatori.

Lo “shop-online” è accessibile all’indirizzo http://creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano, direttamente dal portale lanciato dall’Associazione lo scorso anno per promuovere il progetto dei “Creatori di Eccellenza”. Attraverso un’interfaccia intuitiva si potranno ricercare gli esercizi sulla base di categoria e parola chiave. Ogni azienda avrà quindi la sua pagina dove esporre tutti i prodotti in vendita. Dopo aver scelto le varie quantità si potrà passare al carrello e procedere con il pagamento, secondo le modalità definite dall’impresa.

L’imprenditore potrà gestire il suo “listino” in modo molto semplice e veloce.

Confartigianato Cuneo offre l'inserimento in questa vetrina digitale in modo gratuito a tutti i suoi associati.

Si inizierà con i prodotti alimentari (Specialità Gastronomiche, Panifici e prodotti da forno, Macellerie, Pasticcerie, Vinerie / Birrifici, Pizzerie e pizze al taglio, Ristoranti) per poi valutare l’inserimento di altri settori e comparti.

"Confartigianato – spiegano Luca Crosetto e Joseph Meineri, presidente e direttore generale dell’Associazione – offre l’opportunità a tutte le imprese, anche a quelle più piccole che non hanno ancora un sito internet o non dispongono di un e-commerce, di raggiungere i propri clienti e vendere i propri prodotti. Inoltre, vogliamo aiutare i nostri artigiani e piccoli imprenditori a pensare alla “ripartenza”, quando l’emergenza sanitaria sarà finita. In vista delle prossime direttive che, si prevede, normeranno gli accessi agli esercizi e ai negozi, questo shop online permetterà di evitare code e assembramenti. Insomma: iniziamo fin da ora a rimboccarci le maniche e a lavorare per dare impulso al nostro sistema economico locale e al nostro territorio".

Per le imprese interessate a aderire al negozio on-line: Confartigianato Imprese Cuneo - Area Alimenti - Rif. A. Quaglia (e-mail: andrea.quaglia@confartcn.com - telefono: +39 0171 451111).