Coronavirus, Mondovì: avviata la distribuzione delle mascherine a tutti i cittadini

Il Comune di Mondovì ha comunicato che è cominciata oggi, martedì 7 aprile 2020, la distribuzione delle mascherine facciali di protezione delle vie aeree a tutti i cittadini.

"Considerato l'elevato numero di richieste (sono state oltre 14mila le domande presentate, per una copertura pari a circa il 64% delle famiglie monregalesi) per completare la consegna saranno necessari alcuni giorni - spiegano dal municipio -. I volontari della protezione civile sono già al lavoro per preparare i pacchetti da consegnare alle famiglie".

Il Comune ha ricordato inoltre che la distribuzione verrà effettuata a domicilio, con modalità porta a porta, dai volontari della protezione civile in divisa: le mascherine verranno depositate all'interno delle cassette postali dei cittadini.

"Gli addetti alle consegne suoneranno il campanello esclusivamente nel caso in cui le buche delle lettere non siano accessibili dall'esterno e comunque non chiedendo mai di entrare all'interno di un appartamento o di una casa privata. Attenzione alle truffe! Non vi è alcun modulo da firmare, né è previsto alcun contatto con il volontario. Si raccomanda di non aprire a persone sconosciute".