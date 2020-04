La casa d accoglienza "Il Sogno di Don Aldo Benevelli" a sostegno dei medici del Santa Croce

La Casa di accoglienza temporanea "Il Sogno di Don Aldo Benevelli" (realizzata e gestita dal Service Center Onlus in Cuneo via Fossano 20 per offrire ospitalità a quanti, per qualunque motivo, si trovano sulla strada) ha saputo dell'appello urgente per supplire alla carenza di tute protettive per medici e operatori del reparto di rianimazione dell'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo.

Tutti gli ospiti della Casa di accoglienza, italiani e stranieri, hanno voluto dare il loro piccolo contributo. A loro si é aggiunto il Service Center Onlus, ultima associazione di volontariato e promozione sociale voluta e fondata da Don Aldo Benevelli, per acquistare tute protettive terza classe e farne dono all'Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo a sostegno dei reparti coinvolti nel dramma del COVID-19,