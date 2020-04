Rocca Cigliè: il sindaco regala a sue spese una mascherina ad ogni abitante

"Gli uffici comunali - ha annunciato il primo cittadino - continuano a essere operativi, limitando però l'accesso del pubblico solo per necessità urgenti e previo avviso telefonico. Inoltre, i dipendenti sono stati dotati di protezioni individuali e tutelati grazie all'installazione di una vetrata sul bancone dello sportello. Inoltre, considerata l'assenza di esercizi commerciali in paese, è stata avviata la consegna di merci a domicilio mediante il servizio dell'Unione Montana 'La Matota' e attraverso il servizio parallelo offerto dai Volontari del Soccorso, oltre alla possibilità di ricevere settimanalmente in piazza frutta e verdura fresca".



Luigi Ferrua ha poi sottolineato come questa situazione debba far ragionare sulla globalizzazione e far apprezzare maggiormente i piccoli paesi, ove molti si sono rifugiati dalle grandi città. "È indispensabile, passata l'emergenza, riaprire in paese un esercizio di vicinato di generi alimentari, per il quale si era già predisposto il bando, prima che arrivasse la pandemia - ha affermato -. Dal punto di vista della solidarietà, oltre a donazioni spontanee da parte di privati cittadini ai vari ospedali, il Gruppo Alpini di Rocca Cigliè ha devoluto una somma per la fornitura di protezioni ai nosocomi di zona".



Infine, purtroppo la comunità roccacigliese ha registrato un decesso fra i residenti: si tratta di una persona che era da tempo ospite presso la casa di riposo di Farigliano e positiva al Covid-19. La notizia ha scosso l’intera comunità, poiché l'uomo, fino a quando le sue condizioni di salute sono state buone, si è speso molto per le associazioni del paese e ha saputo farsi amare da tutti con la sua simpatia.