La disposizione dei banchi e l'accesso in piazza Garibladi rispettivamente per i mercati di mercoledì e sabato

A Saluzzo riaprono i mercati alimentari di mercoledì e sabato, a partire da domani 8 aprile. Lo ha autorizzato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, dopo aver compiuto un’analisi delle aree mercatali cittadine, valutato la possibilità di garantire la delimitazione degli spazi con l’accesso controllato e scaglionato del pubblico, per evitare assembramenti.

“I due mercati che sono esclusivamente alimentari sono stati riorganizzati in piazza Cavour e Garibaldi – sottolinea l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti. E’ stato necessario spostarlo da piazza Risorgimento che non possiede i requisiti contenuti nell’ordinanza Regionale atti a garantire il rispetto delle norme anticontagio Covid 19. E’ un momento importante per la produzione e la stagionalità che vanno salvaguardate".

Verrà richiesto ai produttori ed ai commercianti l’utilizzo di guanti e mascherine, oltre che sistemi di distanziamento del pubblico di 1 metro dal limite del banco.

L’accesso del pubblico alle aree dei mercati sarà contingentato, così da non fare accedere indicativamente più di una persona per ogni banco presente. Sarà consentito esclusivamente indossando le mascherine.