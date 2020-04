Bra, il Caffè Letterario rinvia al prossimo autunno gli ultimi tre incontri della stagione

In un momento come quello attuale, in cui si naviga a vista e le notizie sull’emergenza sanitaria continuano a lasciarci con il fiato sospeso, la parola d’ordine è sempre la stessa: #iorestoacasa.

A ragion veduta, il Caffè Letterario di Bra ha rinviato al prossimo autunno gli ultimi tre incontri della stagione, previsti nei mesi di aprile, maggio e giugno, sempre in collaborazione con il Comune di Bra, l’Associazione Culturale Albedo, la locale Condotta Slow Food, Novacoop - sezione soci di Bra, IPS Mucci ed il Mondadori Bookstore di Bra.

Spiega la curatrice dell’evento, Silvia Gullino: “Per cominciare a vedere la lucina in fondo al tunnel è necessario applicare in maniera efficace le disposizioni governative. Impossibile, per la gente e gli organizzatori, essere certi di non rischiare nulla”. Aggiungendo: “Grazie a tutti coloro che anche quest’anno hanno contribuito al successo della manifestazione: illustri ospiti, generosi sponsor e il nostro meraviglioso pubblico. Ora è giusto fermarsi, ma solo per poter ripartire alla grande”.

Alto senso di responsabilità, quanto mai necessario per un celere ritorno alla normalità, quella che, nella seconda edizione della kermesse culturale braidese, ha visto applaudire la cantante Sonia De Castelli, il cabarettista Pino Milenr e gli scrittori Franca Benedusi, Romano Salvetti e Gian Maria Aliberti Gerbotto.

Se tutto andrà bene, la terza stagione del Caffè Letterario sarà inaugurata giovedì 15 ottobre, al Mondadori Bookstore di Bra, ovviamente!