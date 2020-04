L’alta cucina del Castellana San Giovanni arriva a casa con un menù ricco di fibre per portare bontà e salute

L’alta cucina ai tempi del coronavirus arriva direttamente a casa, sulla propria tavola. E, con la formula della salute.

Il Castellana San Giovanni del giovane imprenditore saluzzese Matteo Morello e dello chef bistellato Marco Sacco che ha aperto battenti a fine gennaio nell’ex convento della chiesa simbolo dell'antico Marchesato di Saluzzo, ha avviato il servizio delivery, in questo periodo di chiusura totale per l’epidemia Covid 19.

“Consegniamo a casa con l’ idea della degustazione del piatto come appena servito al tavolo del ristorante - spiega Morello- Insieme al menù viene allegato infatti un foglio di istruzione per l’uso, utile a riscaldarlo e rigenerarlo, come se uscisse dalla nostra cucina”. Per la tutela dell’ambiente, chi preferisce risparmiare carta, può trovare le indicazioni sul sito del ristorante.

Grande attenzione alla salute nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. “Come sottolineato dalla comunità scientifica di tutto il mondo, è importante che il nostro sistema immunitario sia al massimo dell’efficienza nel fronteggiare le infezioni virali. Per fortificarlo il nostro executive chef Enrico Degani ha arricchito la proposta da asporto con un menù ricco di fibre, che più di altri alimenti sono importanti per aumentare le nostre difese”.

Per ordinare basta una telefonata al 0175- 518038 o una mail a: reservation@castellanait.com.

La cucina è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, tranne il lunedì eccetto Pasquetta. Per le festività una opzione speciale di 4 portate a scelta a 45 euro.

La consegna è gratuita per Saluzzo e comuni limitrofi, come Manta, Revello, Verzuolo, Lagnasco. Per i comuni più distanti è richiesto un ordine minimo.

Il menù è consultabile anche sul sito : www.castellanait.com/consegnaadomicilio

Tutto lo staff del Castellana San Giovanni di Saluzzo è vicino e solidale al personale sanitario, volontari, Protezione civile, Forze dell’Ordine in questa emergenza da Covid 19.