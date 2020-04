Crosetto, Confartigianato: "La 'potenza di fuoco' così definita dal presidente del consiglio Conte avrà un positivo significato solo se si rispetteranno i tempi rapidi di applicazione"

Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, commenta il DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, contenente misure straordinarie a sostegno delle imprese.





«La “potenza di fuoco” così definita dal presidente del consiglio Conte - commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo - avrà un positivo significato solo se si rispetteranno i tempi rapidi di applicazione e verranno snelliti al massimo tutte quelle procedure burocratiche che da sempre complicano la vita dei nostri imprenditori. Confartigianato chiede quindi che alle parole seguano velocemente i fatti, aspetto sul quale il nostro Paese finirà è stato decisamente carente. Se guardiamo all’estero, sono state messe in campo misure economiche straordinarie, subito approvate e rese utilizzabili in tempo reale. Così deve avvenire anche sul nostro territorio. Sono troppe le Pmi in sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria, è necessario intervenire immediatamente agendo anche su un concreto snellimento delle procedure per ottenere i finanziamenti utili alla ripresa della produzione».