Brexit e trasporti: cosa cambia

Allo scoccare della mezzanotte del prossimo 30 marzo il Regno Unito sarà fuori dall’Unione Europea e, se non verrà raggiunto un accordo prima del passaggio del Regno Unito a Paese Extracomunitario, la Brexit potrebbe avere un impatto dirompente nel settore dei trasporti.

Tuttavia, si pensa che fino al 31 dicembre 2020 non cambierà nulla dal punto di vista operativo, dato che il Paese sarà nel cosiddetto periodo di transizione e continuerà ad essere trattato come Stato membro della UE, pur non intervenendo nelle decisioni dell’Unione.

Tutti gli accordi che regoleranno il transito delle merci saranno definiti proprio in questo intervallo temporale, che va dal prossimo 30 marzo al 31 dicembre 2020 e ogni legge andrà approvata sia dal Parlamento Europeo sia dai Parlamenti di ogni singolo Paese.

Per maggiori informazioni su come spedire in Regno Unito il consiglio è, quindi, rivolgersi al sito dell’Agenzia delle Dogane. Vediamo ora nel dettaglio i possibili impatti della Brexit sui trasporti e cosa cambia con la Brexit sul sistema logistico nazionale ed internazionale.

Brexit e trasporto marittimo: i cambiamenti

Ad oggi il trasporto marittimo è regolato da norme a livello mondiale tra cui le convezioni SOLAS e MARPOL che, almeno per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, non subiranno modifiche.

Tuttavia, la Brexit influenzerà il trasporto marittimo mettendo fine alla libera prestazione di servizi di trasporto via mare tra le Isole Britanniche e gli Stati membri dell’Unione Europea. Allo stesso tempo non le navi britanniche non potranno più accedere ai servizi portuali e marittimi in Europa e non vi sarà più il mutuo riconoscimento delle qualifiche di lavoratori marittimi, delle attrezzature e di ogni dispositivo per la navigazione.

Infine, a seguito della Brexit, il Regno Unito non sarà più parte dell’EMSA (European Maritime Safety Agency). L’impatto più pesante della Brexit sarà tuttavia quello legato alle procedure doganali e di controllo dei porti europei, dato che si tratta di scambi commerciali con un Paese Terzo e si aggraveranno di conseguenza i costi sul carico.

Brexit e trasporto ferroviario: i cambiamenti

Con l’uscita dall’Unione Europea, la Gran Bretagna perde anche il suo ruolo nella SERA (Single European Rail Area) e ogni impresa ferroviaria europea dovrà ottenere l’autorizzazione per operare nel Regno Unito.

Allo stesso modo, le imprese del Regno Unito dovranno possedere certificazioni del materiale rotabile, personale e attrezzature sia con riferimento al Mercato Unico Europeo, sia con riferimento al mercato britannico. Non solo: il Regno Unito uscirà dall’European Railway Agency e per la gestione dei trasporti lungo il Tunnel della Manica sarà necessario un accordo ad hoc.

Brexit e trasporto stradale: i cambiamenti

Dopo aver visto le conseguenze della Brexit sul trasporto marittimo e ferroviario, vediamo le conseguenze per il trasporto stradale. In questo caso verrebbe a mancare una base comune per i trasporti internazionali tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Inoltre, la Brexit farà venire meno il mutuo riconoscimento delle qualifiche dei conducenti e della documentazione sui veicoli , rendendo molto più difficile organizzare il trasporto stradale tra le isole britanniche e il continente, compresa l’Irlanda.

Brexit e trasporto aereo: i cambiamenti

Come per le altre tipologie di trasporto, anche nel trasporto aereo la Brexit porterà alla fine dell’apertura del mercato europeo agli aerei basati in Gran Bretagna, compreso il cabotaggio aereo, e all’introduzione di restrizioni per i vettori europei. Cessa anche il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in Gran Bretagna e nell’Unione Europea.

Conclusioni sulla Brexit in Regno Unito ed i trasporti

Come abbiamo detto dal 30 marzo prossimo il Regno Unito entrerà in un periodo di transizione che, fino al 31 dicembre 2020, porterà il Paese fuori dall’Unione Europea. L’uscita della Gran Bretagna dal Mercato Unico comporterà sicuramente ripercussioni gravi sul settore dei trasporti, con modifiche alla libera circolazione di persone e merci a meno che non si stipuli durante la fase di transizione un apposito accordo comunitario.