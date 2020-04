"Dalla guerra alla cura" (VIDEO)

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

Ho letto un articolo della comunità di Bose che mi ha molto colpito e volevo condividere con voi. Parlava della guerra al virus che si sta combattendo, ed effettivamente la metafora bellica è quella che più frequentemente sentiamo in tv e sui media. Ma non rende giustizia, non è una metafora che ci permette di trovare nuovi sensi e offrire elementi di speranza in questo periodo così difficile.

Questa non è una guerra! E se non siamo in guerra dove siamo?

Siamo IN CURA. Non solo i malati, ma il nostro pianeta, tutti quanti. E la cura, nonostante la distanza fisica che ci separa, abbraccia ogni aspetto della nostra esistenza.

Sia la guerra sia la cura hanno bisogno di alcune caratteristiche: la forza (che è diversa dalla violenza), la tenacia, il coraggio…

Ma se la guerra necessita di nemici, frontiere, armi, la cura si nutre di altro: di solidarietà, di gentilezza, di delicatezza, di ascolto ..

Per questo tutti noi possiamo essere artefici di cura dell’altro, del pianeta e di noi stessi.

Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136