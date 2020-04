25 aprile in quarantena, Chiara Gribaudo assicura: "Lo celebreremo comunque"

"Il 25 Aprile lo celebreremo comunque! Come facciamo del resto ogni giorno, ricordando a chi dobbiamo la nostra democrazia e la nostra libertà. Non lo potremo fare in piazza, è vero, ma grideremo comunque 'ora e sempre Resistenza'. Lo vogliamo e lo dobbiamo fare, soprattutto oggi, soprattutto in questo momento difficile. Per questo aderisco all'iniziativa lanciata da Carlo Petrini e altre personalità della società civile di un 25 Aprile online".