A Savigliano attivo lo sportello di ascolto per i cittadini, l'assessore Senesi: “Importante darsi una routine quotidiana e trovare aspetti positivi” (VIDEO)

Attivo da oggi il servizio di ascolto telefonico che il Comune di Savigliano ha organizzato per dare supporto psicologico ai propri cittadini durante l’emergenza Coronavirus. Diciassette psicologi e psicoterapeuti saranno a disposizione a titolo gratuito per coloro che hanno bisogno di parlare, confrontarsi e ricevere sostegno in questo momento difficile per tutti.

“Abbiamo pensato che questo sportello fosse uno strumento utile a tutta la cittadinaza - spiega l’assessore Petra Senesi -. Ringrazio i 17 psicologi e psicoterapeuti saviglianesi che hanno aderito all’iniziativa, 17 professionisti che sotto forma di volontariato hanno deciso di mettersi a disposizione dei cittadini”.

Il progetto è coordinato da Psicologi per i Popoli Piemonte, organizzazione che collabora con la Protezione Civile proprio nelle situazioni di emergenza.

In questo momento l’assessore Senesi tiene a ricordare l’importanza di alcuni gesti quotidiani. “Non dobbiamo prima di tutto farci travolgere da troppe informazioni, giusto informarsi per vedere come si evolve la situazione, ma senza trascorrere troppe ore ad accumulare la sensazione di malessere. Importante anche darsi una routine per organizzarsi la giornata e soprattutto trovare qualcosa di positivi che ci succede. Non è sempre facile, per questo motivo lo sportello si rivolge in particolare agli anziani over 65 che hanno difficoltà magari a elaborare e a organizzarsi la giornata, oltre che ai genitori, i quali devono gestirsi anche gli aspetti emotivi dei propri figli”.

Il servizio di ascolto resterà attivo fino al termine dell’emergenza. Per accedere occorre contattare i numeri messi a disposizione dai professionisti, disponibili sul sito del Comune di Savigliano e sulla pagina Facebook Città di Savigliano.