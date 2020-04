Art and Poetry Convention “Dovunque il guardo giro” è rinviato al 2021

Gentilissimi Convegnisti di Dovunque il guardo giro e cari Soci dell’Elogio della Poesia

dopo essermi consultato con il Vicepresidente Eros Pessina, cui va la nostra riconoscenza per la sua azione organizzativa del prestigioso luogo del Convegno, debbo comunicare che Art and Poetry Convention Dovunque il guardo giro non si potrà tenere il 24 maggio 2020 per il perdurare dell’infezione pandemica del Covid 19, ed è quindi stata rimandata all’anno 2021, presumibilmente nei giorni di sabato e domenica 20 e 21 marzo, con l’inizio della Primavera prossima ventura.

La data definitiva ci verrà assegnata dal Vicepresidente Pessina, che la concorderà con gli Operatori culturali e alberghieri.

A tutti i Convegnisti rivolgo l’invito caloroso a riconfermare la loro partecipazione per la prossima data, che dovrà segnare il risveglio alla gioia di ritrovarsi insieme. Il libro del convegno è già stato pubblicato e distribuito a tutti i Convegnisti: ciò ha segnato un importante modo per conoscersi e per mettersi in contatto.

Tuttavia, mi è fatto obbligo di lasciare liberi tutti i Convegnisti di confermare ovvero di disdire la loro partecipazione. Sia la conferma sia la disdetta vanno comunicati entro sabato 31 ottobre 2020 info@elogiodellapoesia.it.

Ai Convegnisti che eventualmente volessero dare disdetta verrà integralmente restituita la quota a suo tempo versata riguardante la sistemazione alberghiera e i ristoranti: quindi, è necessario che nel comunicare la disdetta, il Convegnista trasmetta anche l’IBAN bancario su cui desidera che gli venga accreditato il rimborso.

L’Associazione provvederà a ristampare un nuovo libro, nel quale verranno espunti i Convegnisti dimissionari e verranno integrati i nuovi Convegnisti che sostituiranno i dimissionari. Con l’occasione si specifica che tutti i Convegnisti, se lo gradiscono, potranno aggiornare la natura e il contenuto del proprio intervento, ma dovranno rimanere negli spazi precedentemente deputati.

A tutti gli amici della Poesia, con particolare affezione per i Soci dell’Associazione - i quali tutti possono fare domanda di partecipare al Convegno come Convegnisti - rivolgo il mio più caloroso e affezionato augurio per una serena Pasqua in serena pace e buona salute.

Sandro Gros Pietro