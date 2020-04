Castelletto di Busca, il collage delle maestre della scuola dell'infanzia con i lavori dei bimbi a casa per l'emergenza Covid-19

Le maestre della scuola dell’infanzia di Castelletto di Busca ringraziano i bimbi per i pensieri che inviano ogni giorno con un collage ricco di colori e creatività.

"Lontane dal plesso scolastico - scrivono le insegnanti - ormai da molte settimane, come le colleghe di tutto il Paese.In questo periodo difficile, imprevisto e nuovo ci siamo attivate per mantenere un contatto costante coi bimbi della nostra scuola, per inventare una “didattica a distanza” capace di colmare un poco il distacco forzato, di far proseguire il percorso interrotto e di farci sentire comunque vicini.Abbiamo scelto il canale Whatsapp, (insegnanti > rappresentanti genitori > gruppo famiglie) veloce e capillare, funzionale per una comunità scolastica non troppo grande come quella di Castelletto. Settimanalmente mandiamo ai bimbi i nostri saluti, alcuni video, audio, stimoli per attività creative, tutorial…".

"Ma siamo qui non per riferire cosa noi maestre stiamo facendo, non per raccontare il nostro lavoro di questo periodo, non per elencare cosa stiamo offrendo…Siamo qui per raccontare cosa stiamo ricevendo, per mostrare la generosità dei nostri bimbi, l’abbondanza delle loro risposte e la creatività delle loro opere.Ogni giorno riceviamo foto che documentano il loro lavoro ed il loro impegno e che riempiono di sorrisi la nostra quotidianità. Abbiamo raggruppato in questo collage le farfalle ed i fiori che ci hanno regalato in risposta ad alcuni stimoli offerti. Grazie bambini…i vostri fiori e le vostre farfalle ci hanno portato la Primavera!"