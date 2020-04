Cittadini segnalano prezzi alle stelle nei negozi: sindaco di Vicoforte interviene

Ha ricevuto più di una telefonata in queste settimane Valter Roattino, sindaco del Comune di Vicoforte, da parte dei suoi concittadini. Il motivo? L'aumento del costo dei generi alimentari presso i negozi del paese.

In tempi di Coronavirus e nel rispetto delle ordinanze governative, che vietano gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di residenza per gli approvvigionamenti di beni di prima necessità (fatto salvo che non siano disponibili sul territorio municipale), l'occhio degli abitanti ricade inevitabilmente con maggior attenzione sullo scontrino, con qualcuno che si è trovato importi non troppo giustificati dalla spesa effettuata.

Così, come ammesso dallo stesso primo cittadino, "in seguito ad alcune segnalazioni di concittadini sul riscontro di un esagerato aumento dei prezzi presso gli esercizi commerciali vicesi, l'amministrazione comunale ha inviato una specifica lettera agli esercenti, alla quale è seguito un sopralluogo del vigile per il controllo della corretta esposizione delle tariffe".

Roattino, ringraziando la popolazione per le comunicazioni rivoltegli, ha altresì informato di aver già adottato le iniziative necessarie a verificare i fatti per eventuali successivi provvedimenti, riconoscendo però che "i costi all'ingrosso sono cresciuti e che i piccoli negozi non possono praticare i prezzi dei supermercati" e ricordando che "il Comune non è autorizzato a fare controlli sui prezzi, ma il consumatore, se ritiene ci sia sciacallaggio, può presentare denuncia direttamente agli organi competenti".