Cuneo e frazioni: per il lungo fine settimana di Pasqua, controlli anche con i droni

Molte le novità emerse dalla riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale.

La situazione in città resta di massima allerta, quindi si ribadisce pertanto la necessità di prestare la massima attenzione alle disposizioni e quindi evitare di uscire il più possibile da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza o di salute. È fondamentale la collaborazione di tutti nell’attenersi alle indicazioni, anche e soprattutto in vista del lungo fine settimana di Pasqua. È richiesto uno sforzo di responsabilità da parte di tutti, “Rimanete a casa, la battaglia non è finita, non è vinta, non è questo il momento di mollare. Bisogna tenere duro per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi” sottolinea il sindaco Federico Borgna.

Da domani - giovedì 9 aprile - saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine. La città e le frazioni verranno sorvolate da droni che si occuperanno di verificare la presenza di eventuali assembramenti. Il servizio sarà effettuato sotto la supervisione della Polizia Municipale.

Nel pomeriggio proseguirà la fornitura di mascherine di tipo chirurgico a tutte le 19 farmacie del territorio - comunali e private -, che verranno vendute al prezzo calmierato di 1 euro nel numero massimo di due per famiglia.

Continua anche oggi la consegna a domicilio dei Buoni Spesa. La consegna viene effettuata, previa sottoscrizione della ricevuta da parte del beneficiario, direttamente da personale del Comune, riconoscibile da specifico pass e dalla macchina di servizio.

Nel frattempo continua la raccolta e la verifica delle domande, a tutti i beneficiari viene inviato un riscontro via mail. La richiesta può essere effettuata compilando online il modulo pubblicato al seguente link https://forms.gle/ZSbNu6xwZ9zHzDmPA oppure chiamando il numero telefonico 0171-444.700 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). L’elenco dei negozi che accettano i buoni è pubblicato alla pagina http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/spendiamoci-buono-spesa-alimentare/attivita-che-accettano-i-buoni-spesa.html

Si segnala che le donazioni effettuate in questo periodo a favore del Comune di Cuneo verranno destinate alla solidarietà alimentare e quindi andranno a integrare le risorse stanziate dal Governo per i buoni spesa. E’ possibile donare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per maggiori informazioni: http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/donazioni-al-comune-per-la-solidarieta-alimentare.html

Numeri utili per richieste di informazioni e chiarimenti, segnalazioni di difficoltà particolari

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui . Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.