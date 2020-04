Da Savigliano cinquanta dipinti per "Gli amici dell'ospedale"

L’Associazione Culturale l’Onda da 10 anni organizza a Savigliano il “Premio Leonardo” e quest’anno sarebbe stata l’undicesima edizione... Purtroppo dato il periodo che stiamo vivendo legato al Covid19, abbiamo dovuto interrompere questo importante concorso.

Il Concorso doveva sostenere un progetto a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale di Savigliano, che per motivi tecnici, si è arenato e non si è potuto portarlo a termine. Volendo comunque dare un contributo tangibile in questo momento di grave situazione ospedaliera, la nostra Associazione in collaborazione con L’Associazione “Amici dell’Ospedale Ss. Annunziata di Savigliano ONLUS” mette in vendita, a disposizione della comunità saviglianese e non solo, una cinquantina di dipinti il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici dell’Ospedale ONLUS che ne farà il miglior uso possibile a sostegno dell’emergenza in corso Queste opere sono state in parte donate nelle passate edizioni del concorso “Premio Leonardo” dagli artisti per beneficenza (a cui va tutto il nostro ringraziamento) ed in parte offerte dall’Associazione L’Onda. Come funzionerà questa vendita?

Verranno pubblicate sui giornali locali e sulla pagina Facebook dell’Associazione le opere in vendita con il nome dell’artista, misure, tecnica ed una stima di prezzo base; chi sarà interessato all'acquisto può fare un offerta: sono ammessi rilanci sul prezzo. Una volta scelta l’opera da acquistare, dovrete telefonare al numero 335.6267019 per la prelazione e conferma.

Aggiudicato il quadro all'ultima offerta e fatto il bonifico direttamente sul conto corrente bancario dell’Associazione “Amici dell’Ospedale Ss. Annunziata di Savigliano ONLUS” (Banca CRS - Sede di Savigliano IBAN IT39M0630546851000010142521), si potrà, presentando la copia del bonifico, venire a ritirare il dipinto direttamente in sede della Galleria d’Arte Senesi a Savigliano, in via Sant’Andrea 44 Sarà un ulteriore gesto di solidarietà per vincere l’emergenza in corso.