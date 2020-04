Dal Comune 1000 mascherine alle famiglie vezzesi

Si è conclusa la distribuzione delle circa 1000 mascherine acquistate dall'amministrazione comunale di Vezza d'Alba per i suoi cittadini.

Per la precisione, sono 987 le famiglie del comune roerino e, tutte quante, hanno ricevuto il dispositivo di protezione fornito dal Comune. Le mascherine sono lavabili e devono essere indossate dalla persona che deve uscire di casa per fare la spesa alimentare settimanale o per recarsi in farmacia.