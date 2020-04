Fossano: una mano tesa dalla Fondazione Rovella

È una mano tesa a tutte le case per anziani quella della Fondazione Rovella che amministra il lascito istituito da Pietro Kars alla scomparsa della moglie Caterina, destinato alle persone affette da deterioramento cognitivo e le loro famiglie.

“Viviamo uno storico, tragico momento – spiegano dalla Fondazione Rovella -. La Fondazione Rovella, lungi dal risolvere enormi problematiche, ha pensato a un piccolo gesto di solidarietà per anziani degenti in case di riposo del distretto. Una confezione di igienizzante per le mani di ogni anziano ospite. Questo piccolo pensiero si aggiunge all’impegno di tutto il personale degno di encomio delle case di riposo”

Nei primi cinque giorni di attivazione della raccolta fondi sono stati raccolti 2000 Euro ed è già iniziata la consegna delle soluzioni igienizzanti alle prime case di riposo del distretto.

Coloro che vorranno aderire a questa iniziativa lo potranno fare contattando il segretario tesoriere della Fondazione Doriano Fruttero al numero di telefono (375/6266692) o fare un versamento mediante bonifico sull’Iban della Fondazione Caterina Rovella IT 7710617046320000001551190.