Isiline potenzia il supporto telefonico del suo staff per i servizi di connessione alla rete Internet

Isiline Srl, per far fronte alle nuove esigenze scaturite dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, ha potenziato il servizio telefonico a favore dei suoi clienti e più in generale di tutti i fruitori di Internet, mettendo a disposizione il numero di telefono 0175-292929 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30.

Lo staff del provider di riferimento per i servizi di rete in provincia di Cuneo, oltre ad essere attivo sui canali social e in chat, fin dall’inizio dell’emergenza fornisce in tutti i 156 Comuni piemontesi raggiunti dalla fibra ottica posati dall’azienda saluzzese, un massiccio supporto telefonico per fornire assistenza, consigli, suggerimenti per le urgenze nelle attivazioni delle nuove linee, ma soprattutto per essere più vicino alle persone cercando di rispondere alle nuove esigenze imposte dalla situazione straordinaria che stiamo vivendo.

“In questo momento difficile, che ci vede tutti isolati dentro le mura di casa, sentiamo sempre più il bisogno di sentire una voce amica o di parlare con qualcuno che ci può aiutare, vicino a noi - spiega Ivan Botta, Amministratore Delegato di Isiline Srl -. Per questo ci siamo messi in prima persona a disposizione dei nostri clienti e di chi ha bisogno rispondendo con tutto il personale a disposizione.

Alcuni servizi sono diventati essenziali ora non possiamo più farne a meno. Tra questi la connessione alla rete Internet, per tenersi in contatto con i propri cari, informarsi, ma soprattutto per poter lavorare.

Da quando è scoppiata la pandemia che ci obbliga tutti a restare a casa, l’utilizzo della rete da parte dei nostri clienti è aumentata in maniera esponenziale, con la diretta conseguenza di un analogo aumento delle richieste di attivazione, assistenza e manutenzione, a volte anche per questioni molto semplici ma sconosciute ai più.

Per fare qualche esempio, se all’interno di un’abitazione ad utilizzare la banda per lavorare sono più persone in contemporanea non è detto che eventuali problemi di velocità siano dovuti alla linea che ci collega a Internet, rileviamo spesso che il segnale wi-fi non arriva con la stessa qualità in tutte le stanze. Insomma, siamo qui per aiutare a risolvere anche problemi pratici molto banali, chiamateci, siamo a disposizione. #noiresistiamo e uniti torneremo più forti di prima!”.