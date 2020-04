Montaldo di Mondovì avvia la distribuzione gratuita delle mascherine

Il Comune di Montaldo di Mondovì ha avviato nelle scorse ore la distribuzione alle famiglie residenti sul territorio municipale delle mascherine, utili a contenere la diffusione del Coronavirus nelle situazioni in cui si è costretti a uscire di casa per necessità improrogabili.

I dispositivi vengono esclusivamente lasciati all'interno delle cassette della posta da amministratori, dipendenti comunali e/o dal personale della protezione civile, che l'amministrazione cittadina ringrazia per l'impegno e la sensibilità dimostrati in questa circostanza di particolare emergenza.

Il sindaco, Giovanni Balbo, ha ammonito nel frattempo la popolazione, mettendola in guardia su tentativi di truffa che potrebbero essere effettuati, approfittando della situazione attuale: "Non aprite la porta e non accettate materiale da persone sconosciute. Sulla confezione delle nostre mascherine sono impressi il vostro nominativo e il timbro del nostro Comune".