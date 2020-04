Orti privati e quarantena, gli hobbisti lanciano la petizione: "Lasciateci coltivare la nostra terra!"

La luce alla fine del tunnel sembra (forse) cominciare a vedersi, nella lunga corsa che è la lotta al nuovo Coronavirus, e come in tutte le maratone che si rispettino sono gli ultimi metri quelli più faticosi: non c'è italiano, ad oggi, che non cerchi di ingegnarsi per sfruttare ogni possibile occasione di relax e stemperamento dello stress conseguente alla limitazione della libertà d'azione e movimento realizzata con il DPCM dello scorso 11 marzo.

Per i tanti abitanti di una provincia a maggioranza agricola come quella cuneese una di queste occasioni è la coltivazione di un orto o frutteto privato a uso hobbistico, magari a poca distanza dalla propria abitazione principale e che per famiglie intere è parzialmente fonte di sostentamento. Anche se sarebbe meglio usare il condizionale, visto che le attività di questo tipo risultano ad oggi impedite.

Proprio secondo il DPCM, infatti, è possibile - per chi non possiede una partita iva agricola, e quindi non è parte vera e propria della filiera - soltanto se l'orto di proprietà si trova adiacente alla propria abitazione. Per chiunque possieda un appezzamento più distante il lasciare il domicilio per andare a occuparsene significa invece rischiare di incorrere in sanzioni.



Un vero disagio, se sommato all'assurdità del fatto che a chiunque - hobbista o meno - viene data comunque la possibilità di comprare tutto l'occorrente per occuparsi degli orti nei negozi specializzati.