Alla scoperta della luna in diretta Facebook con gli astrofili della Bisalta

Ieri 7 aprile, in occasione della super luna, l'associazione astrofili Bisalta ha avviato una diretta Facebook per condividere con quanti si sono collegati non solo la bellezza del satellite, ma anche qualche nozione scientifica e tante curiosità.

Il collegamento, che ha avuto qualche disguido tecnico, ha reso possibile la condivisione con gli appassionati e i curiosi delle immagini riprese dal telescopio di Federico Pellegrino, puntato sulla luna. Il telescopio, come spiegato durante la diretta, era un rifrattore ED da 80mm f/6, camera ASI533.

Nei commenti gli astrofili hanno dato molte spiegazioni, mostrando caratteristiche, crateri, il punto dell'allunaggio e tanto altro. Il collegamento è durato all'incirca un'ora e mezza ed è stato molto seguito e apprezzato dai tanti che si sono collegati per godere della visione di una luna spettacolare.