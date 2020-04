Droni per la videosorveglianza, buoni spesa e strade chiuse a Fossano per la Pasqua 2020

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha riassunto in una diretta video ieri, mercoledì 8 aprile, quello che avevamo anticipato nei nostri articoli i giorni preccedente.

Sono infatti stati consegnati i buoni spesa per le famiglie aventi diritto sebbene anche su questo tema il sindaco Tallone abbia dovuto riprendere i cittadini: "Alcune richieste sono state respinte. C'è addirittura stata una richiesta in cui erano dichiarati redditi superiori ai 30mila Euro. Queste persone magari riescono anche ad andare in vacanza. Si dovrebbero vergognare".

Nel video Tallone ha dato gli aggiornamenti dei contagi e ha aggiornato la cittadinanza sulle nuove chiusure di strade e sulle misure di contenimento e di prevenzione degli assembramenti che saranno garantite anche attraverso l'impiego di droni.

Ecco il video integrale: