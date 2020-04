Il gruppo "Insieme per Tarantasca": "Che senso ha fare opposizione in questo contesto e in questo specifico momento, poco forse nessuno"

In questi giorni ci siamo fatti tante domande. Ma la prima che ci siamo posti in qualità di consiglieri di opposizione di un piccolo Comune di poco più di 2.000 abitanti è stata: che senso ha fare opposizione in questo contesto e in questo specifico momento? La risposta che ci siamo dati è “poco, forse nessuno” . Non ha senso cercare lo scontro, non ha senso far emergere continuamente le differenze e le divergenze che pure continuano a separarci dalla maggioranza. Riteniamo infatti che la politica, a livello nazionale così come a livello locale, debba affrontare l'emergenza attuale, e lo stravolgimento che questa situazione porterà alle nostre vite quotidiane nel prossimo futuro, mettendo da parte le divisioni.

Fin dal primo giorno di lavoro tra i banchi del Consiglio Comunale abbiamo cercato di essere combattivi e propositivi al tempo stesso. Continuiamo e continueremo a esserlo, ma da qualche settimana lo stiamo facendo in modo diverso, confrontandoci alla pari e mettendoci al servizio del sindaco Giancarlo Armando, del vicesindaco Bruna Giordano, dell'assessore Davide Nivello e dei nostri omologhi appartenenti all'altro schieramento. Abbiamo pensato che per un po' di tempo, speriamo non troppo, la lista civica Insieme per Tarantasca non dovrà porsi come una lista di opposizione. Continueremo a cercare di far valere le nostre idee, ma vorremmo che tutta l'Amministrazione del nostro Comune apparisse unita e impegnata nel ricercare il bene dell'intera cittadinanza. Lo abbiamo già fatto contribuendo, insieme al sindaco, a stilare la lista degli esercizi commerciali disponibili a fare consegne a domicilio. Lo abbiamo già fatto chiedendo e ottenendo, grazie anche all'entusiasmo del consigliere Manuel Cesana, che venga aperto un nuovo canale di comunicazione ufficiale, la pagina Facebook del Comune. Lo stiamo facendo e lo faremo contribuendo a informare la cittadinanza sulla distribuzione delle mascherine e sulle domande per i buoni spesa comunali, così come su tutte le prossime iniziative.

Remiamo uniti nella stessa direzione: ne abbiamo bisogno, ne avremo bisogno.

I consiglieri di Insieme per Tarantasca

Alessia Perano

Gabriele Rosso

Silvia Taricco