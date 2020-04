Amministratori e consiglieri innaffiano piante e fiori sulle tombe dei cimiteri di Saluzzo, Castellar e Cervignasco

Un gruppo di assessori e consiglieri comunali con il pro sindaco e consiglieri municipali di Castellar, ha innaffiato ieri pomeriggio, fiori e piante nei tre cimiteri cittadini: Saluzzo, Castellar e Cervignasco.

“Pensando a chi non c'è più ma soprattutto a chi, chiuso in casa da giorni, avrebbe voluto dare un saluto ai propri defunti e non lo può fare. Lo abbiamo fatto come amministratori comunali per dovere civico, qualcuno cristianamente, altri con spirito laico . Un piccolo gesto, un segno di solidarietà e vicinanza alla nostra comunità ferita”.

Seguiranno repliche se il meteo non ci aiuta, comunicano.

Il sindaco Mauro Calderoni li ha ringraziati pubblicamente su facebook a nome dei cittadini che sono impossibilitati a farlo per i decreti ministeriali dell’emergenza Covid.19.