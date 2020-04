CONAD lancia l’iniziativa UNISCITI A NOI, per il sostegno delle strutture e delle terapie intensive dei micro territori di appartenenza

BASTA POCO PER DONARE TANTO. UNISCITI A NOI.

L’invito ai clienti è quello di un piccolo ma importante gesto:

Dal 6 al 30 aprile donare 1 € alle casse, dopo aver pagato la spesa, per contribuire alla raccolta fondi per la nostra struttura ospedaliera di eccellenza, che sta svolgendo un ruolo fondamentale nell’Emergenza COVID-19.

Piccoli gesti che valgono tanto. UNISCITI A NOI.

Con un grazie in anticipo, insieme ai migliori Auguri di Buona Pasqua da parte delle Direzione.



Inoltre, in questi giorni stiamo raccogliendo prodotti di prima necessità per le famiglie in difficoltà con l'iniziativa LA SPESA COL CUORE