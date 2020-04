"Concentrarsi sui comportamenti individuali distoglie l'attenzione dalle gravi responsabilità politiche di chi gestisce l'emergenza"

Mentre si continua con la colpevolizzazione dei comportamenti individuali, si distoglie l’attenzione dalle gravi responsabilità politiche di chi sta gestendo l’emergenza. Una situazione nella quale spesso mancano dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari, è stato eseguito un ridotto numero di tamponi (il Piemonte è la terza regione come numero di deceduti ma sesta nel numero di tamponi eseguiti), è stata assente una strategia che abbia previsto la medicina del territorio come filtro.