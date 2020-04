Cuneo, oltre 1100 domande per la solidarietà alimentare: già consegnati 500 buoni spesa

Al Comune di Cuneo sono già state presentate, a partire dalla giornata di lunedì 6 aprile, oltre 1.100 domande per richiedere i Buoni Spesa e ad oggi ne sono stati distribuiti 500; si sta avvicinando la fine del plafond del contributo statale (297.000 euro), ma a questo fondo vengono aggiunte le somme donate al Comune di Cuneo per far fronte all’emergenza: chi volesse contribuire può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.