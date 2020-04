I dipendenti A.G.C delle quattro squadre della Linea float di Cuneo hanno effettuato una donazione all’ospedale Santa croce e Carle.

Tutta la linea operante, capiturno e manutenzione, hanno deciso di donare, ognuno nel proprio piccolo e in base alle proprie possibilità, una cifra per aiutare il personale sanitario in prima linea, per dire grazie del lavoro svolto.

Anche un modo per augurare una Buona Pasqua, nonostante tutto...