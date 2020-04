La Confartigianato di Mondovì ringrazia i bottegai di paese: "Mai come ora siete vicini agli italiani"

Paolo Manera, presidente della Confartigianato di Mondovì, ha scelto di rivolgere un suo personale "grazie" a tutti i piccoli negozianti di generi alimentari che, in tempi di Coronavirus, hanno garantito gli approvvigionamenti agli italiani.

"Mai come in questi giorni - ha esordito - dobbiamo ringraziare le botteghe sotto casa che, nonostante il mutamento del tessuto economico delle valli, che da generazioni ha subìto gli alti e bassi dell'economia, gli spopolamenti e il calo del turismo, sono ancora presenti e ci garantiscono un prezioso servizio. Tutti i giorni si espongono al contatto con il pubblico e ci permettono di reperire pane, frutta, verdura fresca e prodotti, alimentari e non, di qualsiasi tipo, con minimo spostamento".

Manera sottolinea inoltre che i negozianti in quest'emergenza non si sono sottratti al loro dovere, "permettendoci di vivere più serenamente la lunga quarantena a cui siamo sottoposti. Dove sono presenti questi presidi territoriali non si assiste a quegli assembramenti di coda e si riesce, anche da sotto alla mascherina, a ricevere due parole di conforto da persone che conosciamo da sempre".