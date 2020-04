Niella Tanaro: confermato il secondo caso di Coronavirus in paese

Dopo il primo contagio, segnalato lunedì 30 marzo 2020 dalle autorità sanitarie all'amministrazione comunale, Niella Tanaro registra il secondo caso di Coronavirus sul territorio municipale.

Come annunciato dal sindaco e dalla propria squadra di governo sui profili social, "si segnala alla popolazione un nuovo caso confermato positivo al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto è già stato messo in quarantena, insieme ad altri tre componenti del suo nucleo abitativo".

Salgono così a due i casi certificati a Niella Tanaro e dal municipio raccomandano a tutti i cittadini di non uscire di casa, se non per ragioni di motivata e improrogabile necessità.