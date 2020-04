Peveragno, l'augurio della Compagnia del Birun: "Coltiviamo la capacità più potente contro questo nemico invisibile: la solidarietà"

Gentile Direttore,

il 4 aprile avrebbe dovuto aver inizio l'annuale rassegna 'Assaggi' organizzata dalla Compagnia del Birùn. Quest'anno il titolo e il tema scelti sono 'Ad esempio' e il primo incontro sarebbe stato con la consueta giornata di pulizia del territorio 'Doumse En Andi' in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni peveragnesi.





Per la prima volta dopo tanti anni non ci siamo ritrovati per questo importante appuntamento, essendo state azzerate tutte le attività di socializzazione per contrastare la pandemia che ha fatto irruzione in modo devastante nella vita di tutti noi. Di fronte a tanto sbigottimento e tanto dolore pare non possiamo fare altro che aspettare seguendo le indicazioni degli esperti della sanità.





Nell'attesa però una cosa la possiamo fare; possiamo coltivare la capacità più potente ed efficace per debellare questo nemico subdolo e invisibile: la solidarietà.





Essere solidali significa sentirsi responsabili della tutela del nostro vicino e invitarlo a fare altrettanto. Significa sentirsi coinvolti in modo attivo con i propri sacrifici nella soluzione del problema. E soprattutto significa sentirsi appartenenti a un unico genere umano che abita lo stesso pianeta senza barriere, come ci ha ampiamente dimostrato il virus.





Quando tutto sarà finito questa qualità sarà la miglior luce con cui potremo illuminare il nostro futuro. E sarà lo stesso stato d'animo con cui, come abbiamo fatto per anni, potremo continuare (finalmente) ad incontrarci per ripulire una piccola porzione del nostro pianeta, sicuri che tutelare con rispetto l'ambiente e chi lo abita sia un gesto indispensabile per la sopravvivenza dell'umanità.

Un piccolo (buon) esempio di come coltivare la solidarietà in tempi sereni serva a ritrovarla in tempi di emergenza.





Buona semina a tutti!