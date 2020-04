Roero Emergenza Covid-19: i sindaci distribuiranno direttamente Dpi e presidi sanitari a case di riposo e medici di base

Questa mattina presso l'ospedale di Verduno si è tenuto un incontro tra il primo cittadino di Castagnito Carlo Porro, in rappresentanza del gruppo di sindaci dell'Associazione "Roero Emergenza Covid-19", e i vertici dell’Asl Cn2, in rappresentati dal direttore generare Massimo Veglio e dal direttore sanitario Paolo Toffanini.



L'obiettivo era quello di coordinare le azioni da fare per utilizzare i circa 70mila euro che la stessa associazione ha raccolto sul territorio con l’intento per dare un contributo alla sanità locale nell’affrontare l’emergenza Covid.



Le parti hanno concordato che, coi fondi raccolti, l'associazione "Roero Emergenza Covid-19" proceda all'acquisto di materiali quali saturimetri, tute e occhiali di protezione, camici, calzari, mascherine e guanti, e che provveda poi direttamente alla distribuzione degli stessi su tutto il territorio del Roero dando precedenza a Rsa e case di riposo, medici di base, Croce Rossa e Protezione Civile.



I vertici dell’Asl hanno rilasciato all'associazione un elenco di tutte le Rsa del territorio, dei medici di base, pediatri, psicologi, per eventuali informazioni che possano essere utili ai membri dell'associazione incaricata.



"Ci siamo divisi un po' le competenze - spiega Porro - :noi sindaci faremo di tutto per andare a coprire il più possibile il territorio in questo momento ancora critico, in modo da alleggerire il lavoro ospedaliero".