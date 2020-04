Carrù: il Consiglio comunale non si ferma e va online, seguito da numerosi cittadini

“Il primo consiglio comunale online è andato benissimo, una modalità di lavoro ottimale che ci ha permesso di non sospendere le attività istituzionali dell’amministrazione visto il perdurare delle restrizioni anti-contagio”, cosi il sindaco del Comune di Carrù Stefania Ieriti che alle ore 19di ieri 9 aprile ha tenuto il consiglio comunale in via telematica. La complessa fase di emergenza sanitaria che tutta Italia sta affrontando ha rischiato, infatti, di paralizzare i lavori dei Comuni. Le attività istituzionali online a Burgio sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola per svolgere regolarmente giunte e consigli comunali, ma anche riunioni istituzionali.

“Abbiamo approvato una variazione di bilancio e una variante al Piano Regolatore Comunale – continua il sindaco –. La cosa interessante è che solitamente le riunioni che svolgiamo presso la sede municipale non vedono la partecipazione dei cittadini, mentre ieri in collegamento ne erano presenti diversi e questo ci ha fatto molto piacere, siamo nell’era della tecnologia e questo strumento può essere utile anche ad avvicinare la popolazione alle tematiche politiche”.

La rete dei Comuni associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare tutti gli enti locali italiani non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico, consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori locali.