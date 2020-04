Confcommercio Mondovì regala cinque incontri online per i propri associati

Nell’uovo di Pasqua che Confcommercio Ascom Monregalese vuole idealmente regalare a tutti i commercianti, con l’intento di starvi vicino e passare alcune ore insieme, ha pensato di mettere un ulteriore regalo

5 incontri online, per un'ora al giorno a partire dal prossimo mercoledì 15 aprile, dalle 16 alle 17.

"Così, per ragionare su quanto purtroppo è accaduto e su come potremo uscirne, sicuramente (questo è il nostro impegno) più forti di prima! Gli incontri sono totalmente gratuiti e li abbiamo pensati “leggeri” senza tecnicismi o cose da ricordare, diversi dai soliti corsi e obblighi formativi. Saranno considerazioni e suggerimenti in compagnia di esperti che vi forniranno gli “ingredienti” giusti per poter “cucinare e assaporare” nuovi modi di fare impresa, di qualunque settore si tratti. Vi chiediamo solo di partecipare e di diffondere il più possibile l’iniziativa ai vostri contatti".

Per iscriversi telefonare al 3203499721 solo nella giornata di martedì 14.