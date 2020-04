Weekend di Pasqua ancora con tempo stabile: attenzione all'arrivo delle nuvole

L’alta pressione gradualmente perderà di intensità nei prossimi giorni, per cui sia Pasqua che Pasquetta nelle nostre regioni trascorrerà con cieli più nuvolosi. Da martedì prossime la situazione cambierà ma c’è ancora ampia divergenza fra le evoluzioni possibili.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più sulle zone alpine che al pomeriggio potrebbe generare isolati e deboli piovaschi. Temperature stazionarie e con valori sopra la media. Minime comprese tra 7 e 12 °C, massime diffusamente oltre i 20/24 °C che toccheranno punte di 25/27 °C sulle pianure piemontesi. Venti sostanzialmente assenti o deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali su basso Piemonte.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza piogge. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo soprattutto lunedì. Ventilazione ancora assente o debole a regime di brezza.

Il tempo cambierà, ma non è ancora ben stabilito in che modo: alcune evoluzioni mostrano l’arrivo di piogge dal Mediterraneo occidentale quindi legate a correnti calde e umide, mentre altre mostrano la formazione di un’alta pressione molto intensa su Europa centrale con ingresso di aria più fredda da est che farebbe ritornare le temperature in media o poco sotto ma senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni avremo più certezze su quale evoluzione si verificherà.