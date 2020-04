Non accontentarti di trovare casa, ma cerca la Casa Giusta con Bee The City

Il Nuovo ed Innovativo strumento per trovare la casa dei tuoi sogni a Milano

La casa non è solo un immobile nel quale si va ad abitare, ma il rifugio dove sentirsi al sicuro, dove ci sono raccolte le proprie cose e comodità e al quale, ad un certo punto, si ambisce a tornare sempre, anche quando si è in vacanza nel posto più bello del mondo. Per tanti, inoltre, la casa è un bene di consumo a lunga, anzi lunghissima, durata e un investimento importante frutto di sacrifici. È proprio per questo motivo che quando si cerca casa si fa spesso fatica, poiché è giusto non accontentarsi, ma cercare proprio quella la dimora dei propri sogni.

È chiaro che se s’intende andare ad abitare in un luogo poco distante da dove si è vissuto per anni, non vi saranno problemi poiché si conoscono probabilmente già le peculiarità del luogo stesso, i suoi vantaggi, i servizi, ma anche, molto importanti (forse più importanti), gli svantaggi, i difetti, le mancanze. Se però la zona di destinazione è invece nuova fare il giusto acquisto diventa oggettivamente complesso perché tutte queste informazioni non si hanno e non sarà di certo chi ha l’interesse a vendere quell’immobile, probabilmente, a presentarle in modo completo.

Comprare casa oggi, di conseguenza, è chiaro non essere cosa facile. Tanto più se parliamo di andare a vivere a Milano, una città grande, in continua evoluzione, dove vivono oltre 1,3 milioni di abitanti e che si estende per oltre 180 chilometri quadrati.

Ecco perché oggi i tradizionali sistemi di ricerca della casa non funzionano

Cercare casa in una città come Milano oggi, almeno con gli strumenti tradizionali che siamo abituati ad utilizzare tutti, non è cosa semplice. Fare una ricerca filtrando semplicemente in base a budget, numero di locali o bagni, piano, presenza di terrazzo o giardino o altre caratteristiche come queste non è sufficiente o non lo è, almeno, se parliamo di una città di queste dimensioni.

Di questo sono coscienti tutti ed è proprio per questo motivo che, individuata una casa che potrebbe sembrare quella giusta, prima di procedere per andare a vederla etc. le persone si prendono del tempo per fare una serie di ricerche relative alla zona, ai suoi servizi e anche alle sue pecche.

Questa ricerca “extra” imprescindibile ed indispensabile da farsi al di fuori dei normali motori di ricerca per gli immobili, costituisce, di fatto, il grosso problema della strumentazione odierna a disposizione degli utenti. I canali dai quali si prendono informazioni danno riscontri anche molto differenti, non specifici o addirittura errati. Il problema è molto grave poiché si tratta di una ricerca fatta allo scopo di verificare oggettivamente se una casa risponda alle proprie esigenze o meno.

Trovare la casa perfetta a Milano in modo semplice con Bee The City

Alla luce di quanto detto, è chiaro il motivo per il quale uno strumento nuovo come Bee The City stia riscuotendo oggi così grande successo. B eethecity.com è il perfetto risultato che unisce quella importantissima ricerca “extra”, sopra descritta, ai metodi più tradizionali.

Si tratta di un nuovo ed innovativo portale online per la ricerca degli immobili che non presenta solo i normali dati “tecnici” relativi alle case in vendita, (come dimensione, piano, numero locali e bagni etc.) ma anche tutte le informazioni di contorno relative al luogo dove si trova l’immobile stesso.

Questo tipo di informazioni sono importantissime per capire se quella casa risponde davvero alle esigenze di chi intende acquistarla. Dopotutto quando acquista un immobile, non si compra solo una casa, ma si acquisiscono con essa i servizi della zona, le sue comodità, gli intrattenimenti e, com’è ovvio, anche i suoi difetti.