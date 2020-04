ABACUS dona 5 monitor parametri vitali all'ospedale di Ceva

"I monitor - precisano dall'associazioni - serviranno all'ospedale cebano e, dove vi sia necessità, anche all'hospice di Busca e altre sedi".



L'associazione ABACUS però non si è fermata qui: in questo periodo, grazie alla generosità di ditte, privati, enti che, con offerte in denaro, materiale sanitario e DPI per il personale, ha consegnato al nosocomio cebano ben 2000 tute Tyvek, mascherine protettive e altro materiale ancora.