Emergenza Coronavirus: la casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì cerca personale

L'emergenza Coronavirus nel nostro Paese, il numero di tamponi positivi sui lavoratori, i dipendenti attualmente in mutua o in congedo: tre fattori che hanno messo spalle al muro l'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì, come ha riferito il suo presidente, Diego Bottero.

Del resto, la casa di riposo monregalese, dopo giorni di richieste e addirittura una lettera indirizzata al prefetto, è riuscita a ottenere nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, la conclusione di tutti i tamponi sui dipendenti (70), che si vanno a sommare a quelli effettuati sugli ospiti della struttura (100).

Mancano ancora i risultati, anche se lo scenario è già di per sé molto grave: finora, 9 lavoratori del "Sacra Famiglia" sono risultati positivi al Covid-19 e altri 8 sono in mutua o in congedo.

Il personale è dunque sotto organico e, di questo passo, non potrà più garantire la consueta e puntuale assistenza a tutti gli anziani. "Cerchiamo urgentemente oss, infermieri e badanti da inserire nel nostro organico", ha asserito Bottero.

Chiunque sia interessato e voglia contribuire ad aiutare la casa di riposo in questo momento di estrema difficoltà, può contattare telefonicamente la dirigenza al numero 0174/42481.