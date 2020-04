Emergenza Covid-19, a Cuneo 187 positivi dall'inizio dell'epidemia: i decessi superano i guariti di 11 unità

Termineranno nella mattinata di domani le consegne a domicilio dei Buoni Spesa. Sono state 1321 le domande presentate nella prima settimana di attivazione del contributo, oltre 1100 quelle accoglibili, già tutte evase, che hanno praticamente esaurito le risorse assegnate dallo Stato al Comune di Cuneo. A questo fondo l’Amministrazione Comunale aggiunge le somme che in questi giorni sono state donate al Comune per far fronte all’emergenza.



Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.