Il sindaco di Cervasca: "Mascherine inviate a casa ai cittadini, se dovete uscire per necessità utilizzatela"

Cari cittadine e cittadini,

siamo oggi a comunicarvi un aggiornamento sulla situazione relativa ai contagi sul nostro Comune.

Questa la situazione:

- 16 concittadini positivi al virus COVID-19;

- 2 decessi;

- 30 persone in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza;

- altri cittadini in isolamento volontario non comunicati ufficialmente.



Come sicuramente tutti avrete appreso dagli organi di Stampa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato in data 1 aprile 2020 il DCPM che proroga fino al 13 Aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.



Nella giornata di giovedì 2 Aprile 2020 invece, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ribadito che per quanto riguarda la nostra Regione NON è previsto nessun allentamento delle misure in vigore, stante la situazione ancora preoccupante.

A malincuore devo ribadire che ci sono ancora troppi Cervaschesi che evidentemente non hanno compreso il significato dello stare a casa.



Si ricorda che bisogna uscire solo per esigenze specifiche: lavoro, approvvigionamento e questioni sanitarie.



Le uscite a piedi, per passeggiate da soli o con il cane, possono essere effettuate solo in prossimità dell’abitazione e non oltre i 200 metri di distanza da essa.



Vorrei evitare, in questo periodo già molto difficile e faticoso per tutti, di dover provvedere a sanzioni a qualche nostro concittadino, da parte della Polizia Locale o di altre Forze dell’Ordine.



Tutta la popolazione dovrebbe avere ricevuto a casa una mascherina di tipo chirurgico: invito tutti ad uscire, in caso di necessità, muniti di questa mantenendo le regole di distanza e igiene già presenti ed utilizzarla per accesso a luoghi pubblici come da Ordinanza n 25 del 06/04/2020.



Visto l’avvicinarsi delle festività Pasquali colgo l’occasione per porgere a tutti i cittadini i miei migliori Auguri e ricordo che resta vietato qualsiasi forma di assembramento e gli spostamenti delle persone sono vietati se non per casi di estrema necessità.



Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione epidemiologica.

Per Emergenza da Coronavirus contattare il n. 3385789826



Ringrazio per la considerazione che darete alla presente.



Cordiali Saluti.



Il sindaco Garnerone Ezio