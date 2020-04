La meteorologia ai tempi del Coronavirus: calo drastico del monitoraggio atmosferico e climatico

Chi si immaginava che la tecnologia meteorologica fatta di stazioni meteo, satelliti, radar, radiosondaggi, supersistemi di calcolo fosse immune da questa pandemia, si è dovuto ricredere.

Il "lockdown" impostoci dal contenimento di diffusione del virus oltre ad aver rallentato tutte le nostre attività quotidiane chiudendoci in casa, ha cambiato sicuramente la percezione del tempo atmosferico, nei meteoropatici e non, di fatto relegando le previsioni meteorologiche ad una sbirciatina al meteo delle prossime ore, propizie per la spesa settimanale o l'uscita con il cane.



Articoli, mappe e grafici ci spiegano come il drastico calo degli spostamenti abbia contratto la domanda di mobilità, con miglioramento degli inquinanti in atmosfera, mentre alcuni professionisti del meteo business click si avventurano quotidianamente in voli pindarici nel cercare di trovare correlazioni tra i parametri meteorologici come temperatura, vento, umidità, precipitazione e il diffondersi del COVID 19.





COVID-19 impatta anche sulle previsioni meteo

Studi preliminari condotti da esperti sinora non hanno evidenziato correlazioni certe tra clima e pandemia mentre tra una bufala e l'altra un allarme molto serio arriva invece dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale: si rischia una pandemia del dato meteorologico, scopriamo il perchè.

L'OMM è alquanto preoccupata per l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla quantità e qualità delle osservazioni e previsioni meteorologiche, nonché sul monitoraggio atmosferico e climatico.

Calano sensibilmente le osservazioni meto

Si è registrata una riduzione significativa della disponibilità di questo tipo di rilevazioni meteo nelle ultime due settimane. Una delle cause è attribuibile all'attuale pandemia, che va ad aggiungersi all'estrema instabilità economico geo-politica in molti stati africani, asiatici o sud-americani, che hanno già causato la perdita del 15% degli archivi di stazioni meteorologiche con osservazioni trentennali.



La mappa sotto fonte OMM mostra la variabilità delle osservazioni di superficie nell'ultima settimana di Marzo, con la media di Gennaio 2020 (Pre-Covid 19 ) I colori più scuri sono le nazioni hanno fornito meno osservazioni nell'ultima settimana mentre quelli nero al momento non inviano alcun dato.

Come si capisce intuitivamente, vaste zone di fatto hanno poche rilevazioni di superficie nonostante 16 satelliti meteorologici e 50 di ricerca, oltre 10.000 stazioni meteorologiche di superficie automatiche e presidiate, 1 000 stazioni di radiosondaggio, 7000 navi, 100 boe ormeggiate e 1 000 alla deriva. Di fatto i satelliti meteorologici possono solo "sbirciare" attraverso le nubi, i radar hanno una portata limitata , i radiosondaggi sono troppo pochi come le navi e le boe. Se il lockdwon dovesse protarsi potrebbero insorgere anche problemi di manutenzione, sulle varie reti osservative automatiche Sta poi venendo meno anche il contributo dato dai dati meteorologici provenienti dai sensori di bordo degli aeromobili. .

Le previsioni dei modelli meteorologici dipendono anche dai dati delle osservazioni degli aerei

In questo contesto di massiva perdita di rilevazioni sia di superficie che in atmosfera si stanno cercando delle alternative alla mancanza di questi dati atmosferici di assoluta qualità, tramite il potenziamento delle reti di rilevamento terrestre e l'affinamento delle capacità di telerilevamento satellitare.



Come già accennato, il dato meteo al suolo ed atmosferico è paragonabile al carburante di qualità che immettiamo nel nostro motore di calcolo (modello meteorologico) per tratteggiare la possibile evoluzione atmosferica attraverso le prognosi meteorologiche dateci dai modelli meteo.



Diminuendo la qualità del "carburante" cioè dei dataset di dati osservati a disposizione, aspettiamoci che diminuisca l'accuratezza delle previsioni meteo, in modo più accentuato nelle zone con minore densità di dati misurati.

Il lockdown imposto a livello Europeo e Mondiale dal COVID-19 impatta in modo devastante sul numero di aerei in transito sui cieli di tutto il mondo. Il confronto tra il prima pandemia e l'inizio del lockdown mondiale per il traffico aereo è tutto riassunto nell'immagine allegata (image copyright Eurocontrol)





Il sistema di osservazione AMDAR produceva oltre 700.000 osservazioni di alta qualità al giorno relative alla temperatura dell'aria, alla velocità e alla direzione del vento, con un numero crescente di misurazioni di umidità e turbolenza, unite alle informazioni di posizione



Nel mese di Marzo, sopratutto sullo scenario europeo come si può vedere dalla tabella fonte EUMETNET si assistito ad una progressiva diminuzione delle misurazioni, divenuta drammatica nelle ultime settimane.



L'assenza di domanda di mobilità ha costretto a terra le flotte delle compagnie aeree, di fatto riducendo al lumicino l'invio di dati AMDAR.



