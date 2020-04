Mascherina gettata a terra in corso Dante a Cuneo, gesto di inciviltà

Il senso civico, oltre al rispetto verso gli altri, sembra non appartenere a quel cittadino che ha gettato una mascherina a terra in Corso Dante a Cuneo.

E' accaduto nel primo pomerggio di oggi, venerdì 10 aprile, come testimoniano le foto.

Basta un elastico rotto per un gesto così incivile? Probabilmente chi non ha pensato di raccoglierla, lo avrà fatto dopo aver visto che non c'era più nessuno. Infatti, poco prima, erano presenti proprio in quel punto gli agenti della Polizia Locale, intenti a fare i controlli previsti dal Dpcm. Da considerare poi che nell'area sono presenti cestini comunali, dove poter buttare i rifiuti.

E pensate che proprio il Coc di Cuneo (Centro Operativo Comunale) sta facendo una campagna di informazione alla popolazione, anche attraverso i giornali locali, sullo smaltimento corretto di guanti e mascherine.