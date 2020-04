"Pasqua e Pasquetta in casa vostra!": gli auguri e l'appello del sindaco di Busca Marco Gallo

Il sindaco di Busca Marco Gallo approfitta degli auguri di Pasqua per ricordare ai suoi concittadini quanto sia importante restare a casa: “Sarà, purtroppo, una Pasqua molto diversa da tutte le altre. Devo ricordare che anche domenica e lunedì prossimi restano in vigore TUTTE le disposizioni in atto e che non si può andare a fare visita o a mangiare dai parenti, perché non è uno spostamento necessario e non rientra tra gli quelli consentiti dal DPCM.

Conto perciò sulla comprensione che noi buschesi abbiamo dimostrato di avere per essere uniti e determinati in questa battaglia anche nei giorni di festa. Mentre auguro una pronta guarigione a tutti i nostri concittadini che sono stati colpiti dal virus, giunga un pensiero particolare e la nostra gratitudine a tutte le persone che a Pasqua e Pasquetta lavoreranno al fianco degli amministratori: la Polizia Municipale, i Carabinieri, i volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Sai e Croce Rossa, ai medici e agli operatori sanitari. Anche per loro che devono uscire, chi può resti a casa”.