Savigliano, il reparto di Ostetricia e Ginecologia online per essere più vicino alle future mamme

L’emergenza da covid-19 aguzza l’ingegno e impone a tutti di raggiungere gli utenti virtualmente. Così si è anche riorganizzata la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Savigliano, attraverso due video realizzati dalle ostetriche del reparto, postati su youtube e visibili direttamente dalla pagina dedicata al reparto sul Portale aziendale (www.aslcn1.it) al link: www.aslcn1.it/index.php

“In questo momento di estrema difficoltà che coinvolge tutta la popolazione – spiega il direttore facente funzione della struttura, Alessio Garetto - abbiamo ritenuto opportuno, da operatori del dipartimento materno infantile, di far sentire la nostra voce per comunicare alle future mamme la nostra vicinanza e far loro conoscere l’accoglienza che potranno trovare presso il punto nascita di Savigliano”.

Uno dei momenti fondamentali previsto nel percorso di avvicinamento al parto era il cosiddetto Bilancio di Salute, occasione in cui le future mamme avevano occasione di essere prese in carico da un’ostetrica dedicata e prendere visione del punto nascita pronto ad accoglierle. “Poiché in questo momento, a causa dell’emergenza Covid, non possiamo realizzare tale incontro “di persona” – spiega ancora il dottor Garetto - abbiamo pensato di offrire un servizio “in remoto”, tentando di supplire per quanto possibile. Abbiamo quindi realizzato due brevi filmati attraverso i quali comunichiamo le modalità di accesso al reparto e illustriamo quella che è la nostra filosofia riguardo al percorso nascita. Ringrazio per questa iniziativa la coordinatrice ostetrica Giuliana Ghione e tutte le ostetriche che hanno collaborato”.